У Білорусі відкрили справу про "спробу захоплення влади"
У Білорусі вперше відкрили кримінальну справу про "змову чи інші дії з метою захоплення влади неконституційним шляхом". Відзначається, що в країні нібито була спроба військового перевороту і замах на Олександра Лукашенка і його сім'ю.
Про це повідомив начальник відділу слідчого управління Комітету державної безпеки (КДБ) країни Костянтин Бичек.
Покарання за цей "злочин" передбачено у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.
"Порушено кримінальну справу за ст. 357 КК - це змова чи інші дії з метою захоплення влади неконституційним шляхом. Подібних справ в історії суверенної Білорусі не було", - заявив Бичек.
Раніше повідомлялося, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала в Москві двох осіб, які нібито готували державний переворот в Білорусі. Їх також підозрюють у плануванні фізичного усунення Олександра Лукашенка.
Також в Білорусі заявили про шість спроб "кольорових революцій" в країні.