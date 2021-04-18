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У Білорусі відкрили справу про "спробу захоплення влади"

Новость на русском → Білорусь, Неділя 18 квітня 2021 23:08
У Білорусі відкрили справу про "спробу захоплення влади" Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Даша Харченко

У Білорусі вперше відкрили кримінальну справу про "змову чи інші дії з метою захоплення влади неконституційним шляхом". Відзначається, що в країні нібито була спроба військового перевороту і замах на Олександра Лукашенка і його сім'ю.

Про це повідомив начальник відділу слідчого управління Комітету державної безпеки (КДБ) країни Костянтин Бичек.

Покарання за цей "злочин" передбачено у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.

"Порушено кримінальну справу за ст. 357 КК - це змова чи інші дії з метою захоплення влади неконституційним шляхом. Подібних справ в історії суверенної Білорусі не було", - заявив Бичек.

Раніше повідомлялося, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала в Москві двох осіб, які нібито готували державний переворот в Білорусі. Їх також підозрюють у плануванні фізичного усунення Олександра Лукашенка.

Також в Білорусі заявили про шість спроб "кольорових революцій" в країні.

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