У Білорусі визнали надмірність дій на протестах, але назвали їх " адекватною реакцією”

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей визнав, що дії влади під час протестів були надмірними стосовно їх учасників. При цьому він зазначив, що це була "адекватна реакція" на немирні акції і спробу державного перевороту.

"Так, може бути, влада іноді діяла надмірно. Але це була адекватна реакція на всі немирні насильницькі акції протесту, які відбулися в Білорусі минулого року після президентських виборів", - сказав міністр.

За його словами, протестні акції за своєю суттю були спробою державного перевороту і тому силовики і влада діяли "абсолютно адекватно". Він також зазначив, що"на карту була поставлена доля країни". "І якщо в цій ситуації поставити долю країни на одну чашу терезів, а на іншу чашу терезів права людини, я переконаний, що керівництво будь - якої країни обрало б збереження незалежності державності і суверенітет своєї країни", - додав Макей.

Міністр констатував, що у європейських країн і влади Білорусі різні погляди на ситуацію, яка склалася в країні в серпні 2020 року. "На жаль, сьогодні взаємні звинувачення зайшли так далеко, що ми не можемо відігратися, як то кажуть", - зазначив він.