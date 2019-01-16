Опозиція у британському парламенті ініціює голосування за недовіру уряду Мей

Фото: Тереза Мей (Getty Images)

Партія Лейбористів подала до британського парламенту відповідну пропозицію, можуть відбутися дострокові вибори

Опозиційна британська партія Лейбористів ініціює голосування за недовіру уряду прем'єр-міністру Великої Британії Терези Мей. Про це повідомив лідер партії Джеремі Корбін, передає РБК-Ураїна із посиланням на повідомлення партії у Twitter.

Зазначається, що заява була подана одразу після після провалу голосування щодо угоди з Євросоюзом про умови Brexit.

"Джеремі Корбін зареєстрував пропозицію про недовіру уряду за підсумками історичної поразки угоди Терези Мей", - йдеться повідомленні.

Відомо, що голосування про оголошення недовіри уряду заплановане на середу, 16 січня. Уряд Терези Мей погодився із цією датою.

Відповідно до британського законодавтсва, у разі виголошення вотуму недовіри парламент країни матиме два тижні на формування нового уряду або голосування за "відновлення довіри" до уряду Мей. Якщо цього не відбудеться - у країні оголосять дострокові парламентські вибори.

Нагадаємо, раніше глава Європейкої комісії Жан-Клод Юнкер закликав Великобританію як можна швидше "внести ясність у свої наміри" виходу зі складу Євросоюзу. Також президент Європейської Ради Дональд Туск прокоментував, що Британії, можливо, не потрібні жодні угоди.

Зазначимо, сьогодні, 15 січня, палата громад британського парламенту більшістю голосів відхилила план виходу Великої Британії з Євросоюзу, який прем'єр-міністр Тереза Мей погодила з Брюсселем.