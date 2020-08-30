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Опозиція Білорусі відмовилася від фінансування з боку ЄС

Мінськ, Неділя 30 серпня 2020 02:43
Автор: Надія Собенко

Координаційна рада опозиції в Білорусі відмовиться від виділеної Євросоюзом фінансової допомоги. Опозиція не хоче мати ніякого відношення до цих грошей.

Про це заявила член президії КС Марія Колесникова на YouTube-каналі колишнього учасника президентських виборів Віктора Бабарика.

Вона зазначила, що таке рішення було прийнято, оскільки рада не просила про надання фінансів.

"Ми не збираємося мати до цих грошей ніякого відношення, ми не збираємося їх розподіляти", - сказала Колесникова.

Вона також додала, що про виділену Євросоюзом фіндопомогу члени КС дізналися зі ЗМІ.

За даними ЗМІ, єврокомісар з питань розширення Олівер Вайгері 21 серпня по прибутті на неформальну зустріч глав МЗС ЄС в Берліні говорив про готовність виділити для освоєння Координаційною радою частини коштів з призначених для Білорусі 53 млн євро фінансової допомоги.

Нагадаємо, проти координаційної ради опозиції Білорусі порушили кримінальну справу; опозиціонерам інкримінують спробу захоплення влади.

Раніше штаб опозиції закликав діючого білоруського президента Олександра Лукашенка до діалогу, а також висунув свої вимоги до чинної влади.

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