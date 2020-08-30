Оппозиция Беларуси отказалась от финансирования со стороны ЕС

Фото: Мария Колесникова (facebook.com maria kalesnikava)

Координационный совет оппозиции в Беларуси откажется от выделенной Евросоюзом финансовой помощи. Оппозиция не хочет иметь никакого отношения к этим деньгам.

Об этом заявила член президиума КС Мария Колесникова на YouTube-канале бывшего участника президентских выборов Виктора Бабарико.

Она отметила, что такое решение было принято, поскольку совет не просил о предоставлении финансов.

"Мы не собираемся иметь к этим деньгам никакого отношения, мы не собираемся их распределять", - сказала Колесникова.

Она также добавила, что о выделенных Евросоюзом финпомощи члены КС узнали из СМИ.

По данным СМИ, еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вайгери 21 августа по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Берлине говорил о готовности выделить для освоения Координационным советом части средств из предназначенных для Беларуси 53 млн евро финансовой помощи.

Напомним, против координационного совета оппозиции Беларуси возбудили уголовное дело; оппозиционерам инкриминируют попытку захвата власти.

Ранее штаб оппозиции призвал действующего белорусского президента Александра Лукашенко к диалогу, а также выдвинул свои требования к действующей власти.