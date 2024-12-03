Президент Южной Кореи пообещал отменить военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заверил, что он отменит военное положение в стране. Это произойдет на ближайшем заседании правительства.

Юн Сок Ель напомнил, что он объявил военное положение в Южной Корее, чтобы решительно отреагировать на "антигосударственные силы, которые парализуют основные функции государства и нарушают либерально-демократический конституционный порядок".

Но после этого Национальное собрание (парламент) потребовало отменить военное положение.

"Мы немедленно проведем заседание Кабинета министров, чтобы удовлетворить требование Национального собрания и отменить военное положение", - заверил глава государства.

По его словам, заседание Кабмина было созвано "немедленно", но поскольку сейчас раннее утро (в Южной Корее сейчас около 04:45), кворум еще не собран. Поэтому военное положение отменят, как только он появится.

Также президент призвал Национальное собрание прекратить "беспредел", который "парализует работу государства".