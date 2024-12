Хаос в Сеуле. Что происходит в Южной Корее и почему ввели военное положение

Содержание

О военном положении президент Юн объявил в экстренном обращении к нации. По его словам, чтобы "устранить антигосударственные элементы" и защитить страну от коммунистических сил Северной Кореи.

Свое обращение он начал со слов о том, что парламент - Национальное собрание - добивается импичмента ряда министров, в том числе обороны и государственной безопасности. "Это ситуация беспрецедентна не только для любой страны в мире, но и с момента основания нашей страны", - заявил Юн.

Он также раскритиковал бюджетный процесс, в ходе которого предлагается урезать расходы на основные функции государства, поддержание безопасности и борьбу с распространением наркотиков, что может превратить Южную Корею в "наркотический рай".

Фото: президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение (Getty Images)

По его словам, оппозиционная к нему Демократическая партия сократила бюджет на 2025 год на почти на 3 млрд долларов, забрав финансирование с реагирования на стихийные бедствия, социальных пособий, разработку газовых месторождений и отложив повышение зарплат военным. Поведение депутатов он назвал "законодательной диктатурой".

"Это явный антигосударственный акт, направленный на развязывание гражданской войны путем попрания конституционного порядка свободной Республики Корея и подрыва законных государственных институтов... Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы коммунистических сил Северной Кореи, искоренить просеверокорейские антигосударственные силы, а также защитить свободный конституционный порядок", - заявил Юн.

С помощью военного положения он пообещал "нормализовать страну как можно скорее". "Такие меры неизбежны, не будет никаких изменений во внешнеполитической позиции... Пожалуйста, доверьтесь мне", - обратился президент к народу.

Отметим, военное положение вводится в условиях военной угрозы или когда гражданские власти неспособны функционировать. Как правовой режим может включать приостановку обычных гражданских прав. Как правило, является временным режимом, но может продлеваться.

В своем обращении Юн сослался на ст. 77 конституции, которая гласит, что военное положение может быть введено "для удовлетворения военной необходимости или для поддержания общественной безопасности".

Военное положение не объявлялось ни одним южнокорейским президентом с тех пор, как страна стала демократией в 1980-х годах. Южная Корея - президентская республика. Президент обладает широкими полномочиями, назначает премьера (с одобрения парламента) и является главнокомандующим вооруженных сил.

Здесь стоит отметить, что нынешнее военное положение не связано с непосредственной военной угрозой со стороны Северной Кореи. А является следствием исключительно внутренних событий.

Юн Сок Ель победил на выборах весной 2022 года как кандидат от консервативной партии "Сила народа". Но на парламентских выборах 2024 года его политическая сила потерпела поражение. В настоящее время у нее 108 мандатов из 300, против 170 у оппозиционной Демократической партии.

Таким образом, после убедительной победы демократов Юн оказался так называемой "хромой уткой". Ему не хватает голосов, чтобы продавить свои законы, вместо этого отчаянно накладывает вето на любые законопроекты, которые предлагает оппозиция.

Кроме того, Юн погряз в нескольких скандалах, главный из которых связан с его супругой. Ее обвиняют в коррупции и торговле влиянием, а прокуроров критикуют за то, что они не провели в отношении нее специальное расследование.

На этой неделе оппозиция урезала бюджеты, представленные правительством и правящей партией. И проблема в том, что на законопроект о бюджете не может быть наложено вето. На этой же неделе оппозиция собирается объявить импичмент членам кабинета министров.

После обращения Юна Демократическая партия призвала всех своих членов срочно собраться в Национальном собрании. Ее лидер Ли Чжэ Мен назвал действия президента неконституционными и незаконными.

Примечательно, что лидер пропрезидентской партии "Сила народа" Хан Дон Хун называет решение Юна неправильным. Он пообещал остановить действие военного положения "вместе с народом".

Фото: сторонники оппозиции возле здания парламента Южной Кореи (Getty Images)

Сообщается, что в министерстве обороны прошло совещание командующих вооруженными силами. Ведомство также издало инструкции об усилении чрезвычайной готовности полиции и армии.

Начальник штаба южнокорейской армии генерал Пак Ан Су, который назначен командующим военным положением, заявил о приостановке работы парламента и политических партий.

"Работа Национального собрания, местных советов, политических партий, политических объединений и митинги запрещены. Запрещена вся политическая деятельность, включая протесты", - заявил он.

Кроме работы Национального собрания, под запрет попадут "любые действия, отрицающие либерально-демократическую систему", а также фейковые новости и ложная пропаганда. "Все средства массовой информации и публикации подлежат контролю в соответствии с военным положением", - подчеркнул Пак.

BREAKING:



South Korea introduces emergency Martial Law.



Riot police has been deployed in front of Parliament, stopping Members of Parliament from entering the building. pic.twitter.com/nMnDYrYaKF