Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения
Парламент Южной Кореи во вторник, 3 декабря, принял резолюцию с призывом отменить военное положение в стране, после того, как его ввел президент Юн Сок Ель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
За отмену военного положения проголосовали 190 депутатов. В парламенте Южной Кореи их 300.
В аппарате спикера Национальной ассамблеи (корейского парламента) заявили: "После принятия резолюции об отмене военного положения объявление военного положения недействительно".
Следует отметить, что согласно законодательству Южной Кореи, если парламент большинством голосов требует отмены военного положения, президент обязан его отменить.
Однако после введения в стране военного положения военное командование объявило о запрете любой политической деятельности, в том числе и парламента.
Таким образом за решение об отмене военного положения нельзя было голосовать, ведь парламенту было запрещено работать.
Военное положение в Южной Корее
Напомним, сегодня, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил "чрезвычайное военное положение" в стране. Он обвинил оппозицию в контроле парламента и парализовании работы правительства антигосударственной деятельностью.
В ходе телевизионного брифинга президент назвал введение военного положения критически важным для защиты конституционного строя страны.
Позже в Южной Корее военное командование объявило о запрете любой политической деятельности, включая протесты.
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