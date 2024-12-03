Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил "чрезвычайное военное положение" в стране. Обвинил оппозицию в контроле парламента и парализации работы правительства антигосударственной деятельностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Во время телевизионного брифинга президент назвал введение военного положения критически важным для защиты конституционного строя страны.

В том же числе он заявил, что оппозиционные силы имеют доминирующее влияние в парламенте, проявляют приверженность к Северной Корее и блокируют работу правительства, совершая действия, которые можно расценить как направленные против государственных интересов.

Конфликт между оппозицией и президентом Южной Кореи

Как объясняет AP, президент Южной Кореи, чей рейтинг популярности претерпел заметное падение в последние месяцы, с момента своего избрания в 2022 году прилагает усилия, чтобы реализовать свою политическую программу, сталкиваясь с противодействием оппозиционного парламента.

Консервативная правящая партия президента оказалась в состоянии конфликта с либеральной Демократической партией по утверждению бюджета на следующий год. В то же время Юн Сок Ель игнорирует требования провести независимое расследование скандалов, связанных с его женой и высокопоставленными чиновниками, что вызывает острую критику со стороны оппонентов.

Как сообщается, Демократическая партия отреагировала на заявления Юна, созвав срочную встречу своих депутатов.