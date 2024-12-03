Кабмин Южной Кореи одобрил отмену военного положения

Кабинет министров Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Такое решение ранее потребовало принять Национальное собрание (парламент).

Об этом сказано в заявлении канцелярии премьер-министра Южной Кореи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

"Предложение об отмене военного положения было одобрено на заседании Кабинета министров в 4:30 (по южнокорейскому времени - ред.)", - сказано в сообщении канцелярии.

В заседании Кабмина принимал участие и президент Южной Кореи Юн Сок Ель, который ранее подписал указ о военном положении.

Таким образом с момента объявления в стране военного положения прошло чуть более шести часов.

Также отмечается, что президент Юн Сок Йоль, который председательствовал на заседании Кабмина, принял "план отмены военного положения", который требует Национальное собрание.