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Кабмин Южной Кореи одобрил отмену военного положения

Сеул, Вторник 03 декабря 2024 22:35
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Кабмин Южной Кореи одобрил отмену военного положения Фото: Юн Сок Ель, президент Южной Кореи (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Такое решение ранее потребовало принять Национальное собрание (парламент).

Об этом сказано в заявлении канцелярии премьер-министра Южной Кореи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

"Предложение об отмене военного положения было одобрено на заседании Кабинета министров в 4:30 (по южнокорейскому времени - ред.)", - сказано в сообщении канцелярии.

В заседании Кабмина принимал участие и президент Южной Кореи Юн Сок Ель, который ранее подписал указ о военном положении.

Таким образом с момента объявления в стране военного положения прошло чуть более шести часов.

Также отмечается, что президент Юн Сок Йоль, который председательствовал на заседании Кабмина, принял "план отмены военного положения", который требует Национальное собрание.

Военное положение в Южной Корее

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Ель сегодня, 3 декабря, решил объявить военное положение в своей стране. Так, по словам южнокорейского лидера, он отреагировал на "антигосударственные силы, которые парализуют основные функции государства".

На этом фоне на улицах Сеула заметили военную технику. Также была заблокирована работа южнокорейского парламента.

Но депутаты Национального собрания все же проголосовали за отмену военного положения. Такое решение несло обязательный характер для президента, поэтому ему пришлось его выполнить.

Детально о событиях в Южной Корее - в материале РБК-Украина.

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