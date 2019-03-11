В ОПОРІ прокоментували заборону на голосування українців в Росії

Фото: Ольга Айвазовська (РБК-Україна)

Заборона на голосування українців в Росії не позначиться на результати виборів 2019

Заборона на голосування українців в Росії на вибори 2019 не вплине на підсумковий результат. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Вона зазначила, що, за офіційними даними, в 2014 році на президентських виборах проголосували 1153 громадянина України, що знаходилися в Росії.

"Тобто, впливу на кінцевий результат такого голосування не має. А в 2010 році на території РФ проголосували 4,5 тисячі громадян України. Тому стверджувати, що "три мільйони українців позбавлені права голосу" - некоректно. Форма реалізації своїх виборчих прав у закордонних українців така, що їм дуже складно проголосувати в принципі, причому по всьому світу", - додала Айвазовська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК вилучив з переліку виборчих дільниць за кордоном ті, які розташовувалися в Російській Федерації.

Згідно з рекомендаціями Центрвиборчкому, виборці, які перебувають на консульському обліку на території Росії, зможуть проголосувати в Тбілісі, Астані, Гельсінкі або ж в Україні.