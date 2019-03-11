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В ОПОРІ назвали заяву "Нацдружин" загрозою легітимності виборів

Новини » Вибори 2019    11.03.2019 - 11:09
В ОПОРІ назвали заяву "Нацдружин" загрозою легітимності виборів
Фото: Ольга Айвазовська (РБК-Україна)

Погрози "Нацдружин" можуть призвести до нелегітимних виборів 2019

Заява "Національних дружин" про готовність застосовувати силу на виборах 2019 загрожує легітимності голосування. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, заява "Нацдружин" про готовність силою "усувати порушення" на виборах загрожує перспективою отримання нелегітимних виборів, а також їх зривом на окремих ділянках.

"Я буду сподіватися, що монополія на законне насильство залишиться лише в руках правоохоронних органів, а будь-які громадські об'єднання будуть залишатися в рамках закону про вибори", - додала Айвазовська.

Нагадаємо, раніше в ефірі "Радіо Свобода" представник "Національних дружин" Ігор Вдовін зазначив, що у разі фальсифікацій на виборах спостерігачі від їх організації можуть застосувати силу. Після цієї заяви Центральна виборча комісія звернулася до СБУ.

Відзначимо, до цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що під час виборів 2019 повна монополія на силу буде виключно у Національній поліції та Національній гвардії.

 

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