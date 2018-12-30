Аваков: під час виборів монополія на силу буде належати Нацполіції і Нацгвардії

Аваков попередив, що дії "цивільних груп" будуть дуже жорстко присікатися
Мінстр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що під час виборів повна монополія на силу буде належати виключно Національній поліції і Національній гвардії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Авакова "Інтерфакс-Україна".
"Під час виборчого процесу повна монополія на силу буде належати виключно Національній поліції і Нацгвардії. Жодних громадянських груп, "тітушок", "національних дружин", активістів патріотичних та інших! Все буде дуже жорстко присікатися, я заздалегідь попереджаю", - заявив він.
Аваков додав, що Міністерство внутрішніх справ України і, зокрема, Національна поліція не буде брати участь ні в одній з схем: "Поліція не буде покривати ніяких "каруселей", ніяких схем, ніяких "сіток".
"Ось я зараз чую, що один з депутатів їздить по країні і будує виборчі "сітки", які допоможуть вкрасти голоси громадян. Хочу попередити тих, хто погоджується, тому що сподівається на цьому заробити: це обман! Тут важливо розуміти, що працює цей механізм виключно тоді, коли є "вища воля" і інвестиції великих коштів у купівлю голосів. При товариші Януковичі МВС працювало з ним в спайці і тому такі схеми сходили з рук. У всіх інших випадках це не працює, навіть якщо вони сильно хочуть! Чим це скінчилося для Януковича - ми вже знаємо", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами Авакова, втручання Російської Федерації у виборчий процес в Україні буде колосальним.