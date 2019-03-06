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ЦВК звернулась до СБУ через заяву "Нацдружини" про застосування сили на виборах

Новини » Вибори 2019    06.03.2019 - 17:51
ЦВК звернулась до СБУ через заяву "Нацдружини" про застосування сили на виборах
Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

СБУ просять вжити визначених законодавством заходів реагування

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час засідання 6 березня звернулася до Служби безпеки України з проханням перевірити заяву речника "Національної дружини" про можливість застосування фізичної сили на виборах 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК. 

У ЦВК наголошують, що не заперечуючи право громадських організацій у встановленому законом порядку вести спостереження за ходом виборчого процесу, вважають неприпустимим зловживання наданими офіційним спостерігачам правами чи використання їх з метою, не пов’язаною зі спостереженням за виборами.

"Таким чином Комісія своєю постановою звернулася до Служби безпеки України для проведення перевірки викладених у цій постанові, засобах масової інформації обставин та в разі виявлення підстав – вжиття визначених законодавством України заходів реагування, а також до Національної поліції України з метою вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення законності та правопорядку під час чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року в частині порушеного питання", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії речник "Національних дружин" Ігор Вдовін заявив, що застосування сили спостерігачами від їхньої організації можливе на виборчих дільницях у разі фальсифікацій.

Після цього глава МВС Арсен Аваков заявив, що "ні "Національні дружини", ні будь-яка інша організація не може і не буде визначати ситуацію силовим методом". 

РБК-Україна писало, що ЦВК, станом на 5 березня 2019 року, зареєструвала 418 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах.

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