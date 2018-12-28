ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В "Опорі" назвали головні події року

Новини » Вибори 2019    28.12.2018 - 12:52
В "Опорі" назвали головні події року
Фото: Ольга Айвазовська (rada.gov.ua)

З точки зору виборчого процесу найбільший вплив матимуть зміна ЦВК та воєнний стан

Протягом року в Україні відбулись дві знакові події, а саме зміна ЦВК і призначення правового режиму воєнного стану. Про це на конференції "2018-й: підсумки і прогнози" розказала Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі "ОПОРА", повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Найбільша подія року для мене - зміна ЦВК і призначення правового режиму воєнного стану у листопаді. Обидві події матимуть вплив на наступний рік. Ми знаємо, що наступного року відбудуться вибори і не одні. Три місяці перерви між президентськими і парламентськими виборами - це незначний проміжок часу. Одного туру виборів навряд слід очікувати", - сказала Айвазовська.

За її словами, початок виборчої кампанії призвів до неспроможності Верховної ради ухвалювати реформаторські закони

"Вибори де-факто розпочались у вересні місяці, у ключі політичної реклами та агітації. Очевидно, що параліч ВРУ, який ми спостерігаємо з вересня місяця, через неспроможність реалізації деяких реформ, матиме незворотні результати. Парламент не спромігся реалізувати ряд законодавчих ініціатив. Наприклад, в ВРУ   лежать вісім законопроектів про парламентські вибори", - додала вона.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і  Центру Разумкова, 24% українців вважають головною подією 2018 року об’єднання церков, надання томосу.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг, лише третина (31%) респондентів очікують, що ситуація в Україні у результаті майбутніх виборів президента покращиться. У той же час 35% респондентів вважають, що ситуація не зміниться, 15% стверджують, що вона погіршиться.

ЦВК затвердила початок виборчої кампанії з виборів президента України Українці розповіли про своє ставлення до підкупу на виборах
Новини України выборыЦентральна виборча комісіяитоги года
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся