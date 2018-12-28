В "Опорі" назвали головні події року

Фото: Ольга Айвазовська (rada.gov.ua)

З точки зору виборчого процесу найбільший вплив матимуть зміна ЦВК та воєнний стан

Протягом року в Україні відбулись дві знакові події, а саме зміна ЦВК і призначення правового режиму воєнного стану. Про це на конференції "2018-й: підсумки і прогнози" розказала Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі "ОПОРА", повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Найбільша подія року для мене - зміна ЦВК і призначення правового режиму воєнного стану у листопаді. Обидві події матимуть вплив на наступний рік. Ми знаємо, що наступного року відбудуться вибори і не одні. Три місяці перерви між президентськими і парламентськими виборами - це незначний проміжок часу. Одного туру виборів навряд слід очікувати", - сказала Айвазовська.

За її словами, початок виборчої кампанії призвів до неспроможності Верховної ради ухвалювати реформаторські закони

"Вибори де-факто розпочались у вересні місяці, у ключі політичної реклами та агітації. Очевидно, що параліч ВРУ, який ми спостерігаємо з вересня місяця, через неспроможність реалізації деяких реформ, матиме незворотні результати. Парламент не спромігся реалізувати ряд законодавчих ініціатив. Наприклад, в ВРУ лежать вісім законопроектів про парламентські вибори", - додала вона.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, 24% українців вважають головною подією 2018 року об’єднання церков, надання томосу.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг, лише третина (31%) респондентів очікують, що ситуація в Україні у результаті майбутніх виборів президента покращиться. У той же час 35% респондентів вважають, що ситуація не зміниться, 15% стверджують, що вона погіршиться.