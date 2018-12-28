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В "Опоре" назвали главные события года

Новости » Выборы 2019    28.12.2018 - 12:52
В "Опоре" назвали главные события года
Фото: Ольга Айвазовская (rada.gov.ua)

С точки зрения избирательного процесса самое большое влияние будут иметь смена ЦИК и военное положение

В течение года в Украине произошли два знаковых события, а именно изменение ЦИК и назначение правового режима военного положения. Об этом на конференции "2018-й: итоги и прогнозы" рассказала Ольга Айвазовская, глава правления гражданской сети "ОПОРА", сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Cамое большое событие года для меня - смена ЦИК и назначение правового режима военного положения в ноябре. Оба события будут иметь влияние на следующий год. Мы знаем, что в следующем году состоятся выборы и не одни. Три месяца перерыва между президентскими и парламентскими выборами - это незначительный промежуток времени. Одного тура выборов вряд ли следует ожидать", - сказала Айвазовская.

По ее словам, начало избирательной кампании привело к неспособности Верховной рады принимать реформаторские законы

"Выборы де-факто начались в сентябре месяце, в ключе политической рекламы и агитации. Очевидно, что паралич ВРУ, который мы наблюдаем с сентября месяца, невозможность реализации некоторых реформ, будет иметь необратимые результаты. Парламент не смог реализовать ряд законодательных инициатив. Например, в ВРУ лежат восемь законопроектов о парламентских выборах", - добавила она.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, 24% украинцев считают главным событием 2018 года объединение церквей, предоставление томоса.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", только треть (31%) респондентов ожидают, что ситуация в Украине в результате предстоящих выборов президента улучшится. В то же время 35% респондентов считают, что ситуация не изменится, 15% утверждают, что она ухудшится.

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