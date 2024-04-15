Гросси назвал атаки России на ЗАЭС "серьезным нарушением" пяти принципов защиты станции
Последние атаки россиян на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию являются "серьезным нарушением" пяти принципов защиты станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси перед заседанием Совета Безопасности ООН.
Гросси отметил, что атаки на ЗАЭС серьезно повышают риски для физической и ядерной безопасности на станции.
По его словам, атаки на ЗАЭС должны быть прекращены, поскольку они значительно повышают риск безопасности станции.
"Эти безрассудные нападения должны быть немедленно прекращены. Хотя, к счастью, на этот раз они не привели к радиологическому инциденту, они значительно увеличивают риск на Запорожской АЭС, где ядерная безопасность уже поставлена под угрозу", - подчеркнул глава МАГАТЭ.
Он также рассказал, что удар по куполу 6-го энергоблока ЗАЭС не привел к серьезным повреждениям, но создал опасный прецедент.
"Команда смогла осмотреть место одного прямого удара наверху купола 6-го энергоблока. Ущерб был поверхностным, но сама атака создала очень опасный прецедент попадания по защитной оболочке реактора", - добавил Гросси.
Атака России на ЗАЭС
Напомним, 7 апреля Международное агентство по атомной энергии заявило о том, что на территории Запорожской АЭС взорвался дрон. При этом МАГАТЭ зафиксировало по меньшей мере три попадания в защитную оболочку реактора станции.
В свою очередь россияне начали обвинять в атаке украинских защитников. Враг заявлял о "серии атак" на ЗАЭС, в результате которой якобы есть раненые и поврежден грузовик.
В "Энергоатоме" в ответ на такие фантазии РФ заявили о том, что обвинения в сторону Украины - это попытка Москвы скрыть собственные намерения.
Позже в ГУР рассказали, что российские оккупанты решили сымитировать удар по Запорожской атомной электростанции с помощью дронов. Они попытались обвинить в этом украинских защитников.
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