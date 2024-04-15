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Гросси назвал атаки России на ЗАЭС "серьезным нарушением" пяти принципов защиты станции

Понедельник 15 апреля 2024 22:55
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Гросси назвал атаки России на ЗАЭС "серьезным нарушением" пяти принципов защиты станции Фото: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Последние атаки россиян на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию являются "серьезным нарушением" пяти принципов защиты станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси перед заседанием Совета Безопасности ООН.

Гросси отметил, что атаки на ЗАЭС серьезно повышают риски для физической и ядерной безопасности на станции.

По его словам, атаки на ЗАЭС должны быть прекращены, поскольку они значительно повышают риск безопасности станции.

"Эти безрассудные нападения должны быть немедленно прекращены. Хотя, к счастью, на этот раз они не привели к радиологическому инциденту, они значительно увеличивают риск на Запорожской АЭС, где ядерная безопасность уже поставлена под угрозу", - подчеркнул глава МАГАТЭ.

Он также рассказал, что удар по куполу 6-го энергоблока ЗАЭС не привел к серьезным повреждениям, но создал опасный прецедент.

"Команда смогла осмотреть место одного прямого удара наверху купола 6-го энергоблока. Ущерб был поверхностным, но сама атака создала очень опасный прецедент попадания по защитной оболочке реактора", - добавил Гросси.

Атака России на ЗАЭС

Напомним, 7 апреля Международное агентство по атомной энергии заявило о том, что на территории Запорожской АЭС взорвался дрон. При этом МАГАТЭ зафиксировало по меньшей мере три попадания в защитную оболочку реактора станции.

В свою очередь россияне начали обвинять в атаке украинских защитников. Враг заявлял о "серии атак" на ЗАЭС, в результате которой якобы есть раненые и поврежден грузовик.

В "Энергоатоме" в ответ на такие фантазии РФ заявили о том, что обвинения в сторону Украины - это попытка Москвы скрыть собственные намерения.

Позже в ГУР рассказали, что российские оккупанты решили сымитировать удар по Запорожской атомной электростанции с помощью дронов. Они попытались обвинить в этом украинских защитников.

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