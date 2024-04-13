Россия планирует перезапустить ЗАЭС, - WSJ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Streat Journal .

По информации WSJ, Гросси в марте посетил Сочи для встречи с диктатором Путиным и руководством российской атомной компании "Росатом".

Во время разговора глава МАГАТЭ спросил, будет ли перезапущена ЗАЭС - Путин ответил, что точно будет. Об этом заявили источники, знакомые с разговором.

Чиновники не озвучили сроки и дату запуска, но, вероятно, по словам одного из дипломатов, Россия может сделать это к 40-й годовщине подключения ЗАЭС к сети СССР. Станцию ввели в эксплуатацию в конце 1984 года.

МАГАТЭ также получило технические отчеты от инспекторов, из которых следует, что россияне хотят перезапустить АЭС в этом году.

По словам WSJ, Россия вряд ли имеет достаточно специалистов для безопасного и успешного перезапуска.

"ЗАЭС - не станция "советского типа", к которой привыкли российские работники", - сказано в материале.

Станция частично работает на западных системах управления и американском ядерном топливе, а большинство городов, для которых она работала, или обезлюдили, или контролируются Украиной.

По информации европейских дипломатов, Россия, вероятно, собирается запустить хотя бы один реактор.

Сейчас пять из шести реакторов находятся в состоянии "холодной" остановки, один - в режиме "горячей" остановки, в которой он производит тепло и пар.

WSJ считает, что возможный перезапуск станет для россиян символическим событием для нормализации оккупации ЗАЭС.