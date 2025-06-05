Операция "Паутина" переписывает военную историю, - Каллас

"В минувшие выходные мы стали свидетелями украинских атак беспилотников, которые переписывают военную историю", - подчеркнула Каллас.

Она обратила внимание, что дроны стоимостью в тысячи долларов уничтожили самолеты стоимостью в миллионы долларов.

"Думаю, это явно повышает цену войны и для россиян - с тем расчетом, чтобы и они захотели мира", - добавила глава дипломатии ЕС.

Также, комментируя возможность мести российского диктатора Владимира Путина, Каллас подчеркнула, что Россия все время атаковала украинских мирных граждан при помощи дронов и ракет. Но сейчас ответ Запада должен заключаться в том, чтобы оказать большее давление на Россию, чтобы она тоже захотела мира.