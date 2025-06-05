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Операция "Паутина" переписывает военную историю, - Каллас

Фото: Кая Каллас, глава дипломатии ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинская атака на российскую стратегическую авиацию является уникальной. Она явно повысила стоимость войны для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

"В минувшие выходные мы стали свидетелями украинских атак беспилотников, которые переписывают военную историю", - подчеркнула Каллас. 

Она обратила внимание, что дроны стоимостью в тысячи долларов уничтожили самолеты стоимостью в миллионы долларов. 

"Думаю, это явно повышает цену войны и для россиян - с тем расчетом, чтобы и они захотели мира", - добавила глава дипломатии ЕС. 

Также, комментируя возможность мести российского диктатора Владимира Путина, Каллас подчеркнула, что Россия все время атаковала украинских мирных граждан при помощи дронов и ракет. Но сейчас ответ Запада должен заключаться в том, чтобы оказать большее давление на Россию, чтобы она тоже захотела мира.

Атака дронов на аэродромы

Напомним, в воскресенье, 1 июня, в России под атакой находились несколько аэродромов.

Позже стало известно, что Служба безопасности Украины атаковала российскую стратегическую авиацию при помощи дронов. Известно, что поражен 41 вражеский самолет.

В то же время, по информации источников РБК-Украина, Россия попыталась преуменьшить потери. Она вместо подменила уничтоженные бомбардировщики на аэродромах.

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