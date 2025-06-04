Скрывают потери. РФ подменяет уничтоженные самолеты на аэродромах, - источники

Россия пытается скрыть свои потери в результате атаки украинских дронов на стратегическую авиацию. На аэродромах вместо уничтоженных самолетов ставят целые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Как отметили собеседники издания, после украинской операции "Паутина" враг разными методами пытается приуменьшить собственные потери.



В частности, вместо сожженных самолетов на аэродромы перебрасывают целые, чтобы на спутниковых снимков не было видно пораженных бортов.

При этом такие махинации России фиксируют и OSINT-аналитики. В частности, на одном из аэродромов на снимках за 2 июня видно обгорелый самолет Ту-95, а уже на снимках за 4 июня на его месте стоит целый Ту-95.

"Они поставили его именно в таком положении, как раньше стоял пораженный самолет. Но на снимке виден обгоревший аэродром под ним", - обратили внимание OSINT-аналитики.