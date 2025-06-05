Операція "Павутина" переписує військову історію, - Каллас

Українська атака на російську стратегічну авіацію є унікальною. Вона явно підвищила вартість війни для росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії Євросоюзу Каї Каллас.
"Минулими вихідними ми стали свідками українських атак безпілотників, які переписують військову історію", - наголосила Каллас.
Вона звернула увагу, що дрони вартістю в тисячі доларів знищили літаки вартістю в мільйони доларів.
"Думаю, це явно підвищує ціну війни і для росіян - з тим розрахунком, щоб і вони захотіли миру", - додала глава дипломатії ЄС.
Також, коментуючи можливість помсти російського диктатора Володимира Путіна, Каллас підкреслила, що Росія весь час атакувала українських мирних громадян за допомогою дронів і ракет. Але зараз відповідь Заходу має полягати в тому, щоб чинити більший тиск на Росію, щоб вона теж захотіла миру.
Нагадаємо, у неділю, 1 червня, в Росії під атакою перебували кілька аеродромів.
Пізніше стало відомо, що Служба безпеки України атакувала російську стратегічну авіацію за допомогою дронів. Відомо, що уражено 41 ворожий літак.
Водночас, за інформацією джерел РБК-Україна, Росія спробувала применшити втрати. Вона натомість підмінила знищені бомбардувальники на аеродромах.
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