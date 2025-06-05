Операція "Павутина" переписує військову історію, - Каллас

"Минулими вихідними ми стали свідками українських атак безпілотників, які переписують військову історію", - наголосила Каллас.

Вона звернула увагу, що дрони вартістю в тисячі доларів знищили літаки вартістю в мільйони доларів.

"Думаю, це явно підвищує ціну війни і для росіян - з тим розрахунком, щоб і вони захотіли миру", - додала глава дипломатії ЄС.

Також, коментуючи можливість помсти російського диктатора Володимира Путіна, Каллас підкреслила, що Росія весь час атакувала українських мирних громадян за допомогою дронів і ракет. Але зараз відповідь Заходу має полягати в тому, щоб чинити більший тиск на Росію, щоб вона теж захотіла миру.