Операция "Паутина" переписывает военную историю, - Каллас
Украинская атака на российскую стратегическую авиацию является уникальной. Она явно повысила стоимость войны для россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.
"В минувшие выходные мы стали свидетелями украинских атак беспилотников, которые переписывают военную историю", - подчеркнула Каллас.
Она обратила внимание, что дроны стоимостью в тысячи долларов уничтожили самолеты стоимостью в миллионы долларов.
"Думаю, это явно повышает цену войны и для россиян - с тем расчетом, чтобы и они захотели мира", - добавила глава дипломатии ЕС.
Также, комментируя возможность мести российского диктатора Владимира Путина, Каллас подчеркнула, что Россия все время атаковала украинских мирных граждан при помощи дронов и ракет. Но сейчас ответ Запада должен заключаться в том, чтобы оказать большее давление на Россию, чтобы она тоже захотела мира.
Атака дронов на аэродромы
Напомним, в воскресенье, 1 июня, в России под атакой находились несколько аэродромов.
Позже стало известно, что Служба безопасности Украины атаковала российскую стратегическую авиацию при помощи дронов. Известно, что поражен 41 вражеский самолет.
В то же время, по информации источников РБК-Украина, Россия попыталась преуменьшить потери. Она вместо подменила уничтоженные бомбардировщики на аэродромах.
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