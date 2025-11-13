Операция "Мидас" показывает эффективность антикоррупционных органов Украины, - ЕК
Разоблачение крупной коррупционной схемы в сфере энергетики указывает на то, что антикоррупционные органы Украины выполняют свою роль.
Об этом заявили представители Еврокомиссии Паула Пиньо и Гийом Мерсье, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Я думаю, важно подчеркнуть, что эти расследования, которые проводятся в Украине, показывают - антикоррупционные механизмы работают, и институты существуют именно для того, чтобы с ней бороться", - отметила Пиньо.
Она уточнила, что на сферу борьбы с коррупцией Еврокомиссия обращает особое внимание, в том числе в контексте процесса вступления Украины в ЕС.
"Это расследование показывает, что в Украине существуют и функционируют антикоррупционные органы", - отметил Мерсье.
Он обратил внимание, что борьба с коррупцией имеет ключевое значение для вступления страны в ЕС. Государство должно демонстрировать постоянные усилия по обеспечению высокого потенциала в области борьбы с коррупцией и соблюдения принципов верховенства права.
Коррупционный скандал в "Энергоатоме"
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро в рамках операции "Мидас" разоблачило преступную организацию, которая брала взятки у контрагентов "Энергоатома".
Среди членов организации - бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и не только.
Вероятно, деятельность организации координировал бизнесмен Тимур Миндич.
Также к схеме, по данным правоохранителей, были причастны министр юстиции Герман Галущенко и бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Все детали скандала - в материале РБК-Украина.