ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Операція "Мідас" показує ефективність антикорупційних органів України, - ЄК

Брюссель, Четвер 13 листопада 2025 15:50
UA EN RU
Операція "Мідас" показує ефективність антикорупційних органів України, - ЄК Фото: Паула Піньо, речник Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Викриття великої корупційної схеми у сфері енергетики вказує на те, що антикорупційні органи України виконують свою роль.

Про це заявили представники Єврокомісії Паула Піньо і Гійом Мерсьє, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я думаю, важливо підкреслити, що ці розслідування, які проводяться в Україні, показують - антикорупційні механізми працюють, і інституції існують саме для того, щоб із нею боротися", - зазначила Піньо.

Вона уточнила, що на сферу боротьби з корупцією Єврокомісія звертає особливу увагу, зокрема в контексті процесу вступу України до ЄС.

"Це розслідування показує, що в Україні існують і функціонують антикорупційні органи", - зазначив Мерсьє.

Він звернув увагу, що боротьба з корупцією має ключове значення для вступу країни до ЄС. Держава має демонструвати постійні зусилля щодо забезпечення високого потенціалу в галузі боротьби з корупцією та дотримання принципів верховенства права.

Корупційний скандал в "Енергоатомі"

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро в рамках операції "Мідас" викрило злочинну організацію, яка брала хабарі в контрагентів "Енергоатому".

Серед членів організації - колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов і не тільки.

Ймовірно, діяльність організації координував бізнесмен Тимур Міндіч.

Також до схеми, за даними правоохоронців, були причетні міністр юстиції Герман Галущенко та колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов.

Всі деталі скандалу - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Євросоюз НАБУ Энергоатом Корупція
Новини
Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана
Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе