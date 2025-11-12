ua en ru
Операция "Мидас": экс-советнику Галущенко избрали меру пресечения

Украина, Среда 12 ноября 2025 15:04
Операция "Мидас": экс-советнику Галущенко избрали меру пресечения Фото: Игорь Миронюк (скриншот)
Автор: Наталья Кава

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Игорю Миронюку, фигуранту дела НАБУ и САП о масштабном хищении в "Энергоатоме".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Согласно решению суда, Миронюку избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей или альтернатива - залог в размере 126 миллионов гривен.

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать к детективам, прокурорам, следственному судье, суду по каждому их требованию и вызову;
  • не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства;
  • воздержаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

НАБУ подозревает Игоря Миронюка в причастности к коррупционной схеме в "Энергоатоме". По данным следствия, он вместе с бывшим должностным лицом Генпрокуратуры и экс-исполнительным директором "Энергоатома" по физической защите Дмитрием Басовым контролировал все закупки и кадровые решения в компании.

По версии детективов, Миронюк является организатором схемы по отмыванию средств.

Прокурор САП обратился в суд с ходатайством о взятии Миронюка под стражу из-за риска его побега за границу. По данным следствия, жена подозреваемого имеет банковский счет в Словакии, а сам Миронюк, по данным прокуратуры, во время разговора с Дмитрием Басовым заявил, что может выехать из страны.

Кроме того, во время обыска Миронюк якобы пытался уничтожить документы и выбросить свой телефон из окна квартиры.

Прокурор также заявил, что Миронюк может иметь влияние на правоохранительные органы и способен препятствовать расследованию, привлекая представителей Офиса генпрокурора, СБУ и ГБР для давления на лиц, причастных к делу.

Миронюк - бывший советник министра энергетики.

Детали следствия

По данным САП, Игорь Миронюк летом 2025 года якобы проводил собеседование со Светланой Гринчук на должность министра энергетики. В июле того же года она была назначена на эту должность после смены правительства.

Прокурор ходатайствовал об аресте Миронюка с залогом в размере 136,6 млн гривен. Среди аргументов - наличие семьи за границей, бизнеса и инвестиций в строительство 20 вилл на острове Маврикий.

Защита Миронюка настаивает, что он не является государственным служащим и не занимал должностей в "Энергоатоме" или Министерстве энергетики. По словам адвоката, Миронюк только оказывал консультационные и адвокатские услуги и не имел влияния на государственные структуры. Также защита заявила, что состояние здоровья подозреваемого не позволяет ему находиться под стражей

Операция НАБУ и САП

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации длилась более 15 месяцев - с лета 2024 года. За это время детективы НАБУ собрали большой объем доказательств и тысячи часов аудиозаписей. Сейчас НАБУ и САП оценивают действия всех фигурантов дела.

На завершающем этапе операции был привлечен почти весь личный состав детективов НАБУ. По решению суда проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъято значительное количество документов и наличных средств.

Расследование продолжается: детективы совместно с прокурорами САП устанавливают других лиц, причастных к преступной схеме.

Ранее НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в компании "Энергоатом". Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что очищение государственной энергетической компании от коррупции остается приоритетом власти.

В связи со скандалом наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" созывает специальное заседание.

Как сообщалось, НАБУ уже вручило подозрения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, среди которых бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.

Также сегодня бывшему вице-премьер-министру Украины сообщили о подозрении в незаконном обогащении. По данным РБК-Украина, речь о бывшем вице-премьере, министре национального единства Украины Алексее Чернышеве.

Подробнее о расследовании НАБУ - в материале РБК-Украина.

