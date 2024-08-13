Операция в Курской области приближает решение США по ударам ATACMS вглубь России, - эксперт

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что серьезные успехи ВСУ в наступлении на Курскую область открыли второе дыхание теме с разрешением на удары западными ракетами вглубь России.

"Когда есть такие успехи, то многие особенно в США хотят быть причастны к "history of success". Это открывает второе дыхание потому, что мы можем получить "зеленый свет". Сенаторы в восторге, Курский прорыв они воспринимают как историю успеха и захотят" занести ее себе в актив. Эта операция стимулирует принятие такого решения со стороны США", - отметил эксперт.

По его мнению, после поездки в Киев американские сенаторы начнут всерьез лоббировать вопросы ATACMS перед администрацией президента США Джо Байдена.

"Шансы есть. Не зря президент поручил Умерову активизировать трек и вести переговоры, чтобы ускорить поставки оружия и добиться права бить по территории России дальнобойным оружием", - добавил Мусиенко.