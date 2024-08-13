Операція у Курській області наближає рішення США щодо ударів ATACMS вглиб Росії, - експерт

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко переконаний, що серйозні успіхи ЗСУ в наступі на Курську область відкрили друге дихання темі з дозволом на удари західними ракетами вглиб Росії.

"Коли є такі успіхи, то багато хто особливо в США хоче бути причетним до "history of success". Це відкриває друге дихання тому, що ми можемо отримати "зелене світло". Сенатори в захваті, Курський прорив вони сприймають як історію успіху і захочуть занести її собі в актив. Ця операція стимулює ухвалення такого рішення з боку США", - зазначив експерт.

На його думку, після поїздки до Києва американські сенатори почнуть серйозно лобіювати питання ATACMS перед адміністрацією президента США Джо Байдена.

"Шанси є. Не дарма президент доручив Умєрову активізувати трек і вести переговори, щоб прискорити постачання зброї та домогтися права бити по території Росії далекобійною зброєю", - додав Мусієнко.