Сенатор Грэм ответил, могут ли США снять все ограничения на использование Украиной оружия против РФ

Решение Украины зайти на территорию Курской области было удивительным. Именно поэтому США должны быть более гибкими в своих разрешениях по использованию оружия, предоставленного Украине.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом на брифинге в Киеве заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

Корреспондент РБК-Украина спросила у Грэма, могут ли Соединенные Штаты отменить все запреты на использование украинскими военными американского оружия. На что сенатор ответил, что Украина должна использовать оружие так, чтобы Россия действительно осознала, что происходит.

"Дальнобойная артиллерия позволила Украине перейти в наступление и отодвинуть Россию назад. F-16 нужно разрешить действовать в максимальную пользу для защиты Украины от вторжения. Следовательно, ограничения на оружие нужно снять, чтобы Россия поняла, что произойдет, если она продолжит пытаться уничтожить Украину" , – сказал Грэм.

По его мнению, вход Украины на территорию России наземными силами был блестящим и смелым шагом, сделанным людьми, готовыми бороться за свою собственную свободу.

"Поэтому оружие, которое мы предоставили, должно использоваться на максимальный эффект для поддержки этой демократии, чтобы оно выжило во время этого вторжения, и это оружие не только помогает Украине, но и сдерживает других. Если мы сделаем это правильно, другие агрессоры во всем мире менее вероятно отважатся на вторжение к своим соседям, если мы будем с Украиной и победим", - заявил сенатор.

Он считает, что американским чиновникам необходимо снять ограничения, мешающие полному использованию оружия для сдерживания вторжения России в Украину.

"Давайте думать об Украине в долгосрочной перспективе, а не краткосрочно. Пусть будут стратегические соглашения, которые будут иметь экономические отношения между США и Украиной на ближайшее будущее, и мы победим в этой войне", - подчеркнул он.

Что предшествовало

6 августа в Курской области начались бои. Тогда россияне обвинили украинские войска в прорыве границы. Однако впервые присутствие ВСУ в Курской области подтвердил президент Владимир Зеленский в понедельник, 12 августа.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США ждут от Украины информацию о происшедшем на границе с Россией для того, чтобы "лучше понять", что происходит в Курской области.

Детальнее о том, что происходит в приграничных районах РФ читайте в нашем материале "Стиль Сырского. Как "Курский прорыв" может усилить переговорные позиции Украины".

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