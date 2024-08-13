Операция в Курской области приближает решение США по ударам ATACMS вглубь России, - эксперт
Операция украинских войск в Курской области приближает решение США разрешить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "История успеха? Ускорит ли Курский прорыв "добро" от Запада на удары вглубь России".
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что серьезные успехи ВСУ в наступлении на Курскую область открыли второе дыхание теме с разрешением на удары западными ракетами вглубь России.
"Когда есть такие успехи, то многие особенно в США хотят быть причастны к "history of success". Это открывает второе дыхание потому, что мы можем получить "зеленый свет". Сенаторы в восторге, Курский прорыв они воспринимают как историю успеха и захотят" занести ее себе в актив. Эта операция стимулирует принятие такого решения со стороны США", - отметил эксперт.
По его мнению, после поездки в Киев американские сенаторы начнут всерьез лоббировать вопросы ATACMS перед администрацией президента США Джо Байдена.
"Шансы есть. Не зря президент поручил Умерову активизировать трек и вести переговоры, чтобы ускорить поставки оружия и добиться права бить по территории России дальнобойным оружием", - добавил Мусиенко.
Удары Украины в глубь России
Напомним, что Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами о получении разрешения на использование баллистических ракет ATACMS для ударов по военным аэродромам на территории России.
Ранее президент Владимир Зеленский призвал США разрешить Украине наносить удары по российской авиации, которая запускает по украинской территории управляемые авиационные бомбы. Однако США все еще не приняли такого решения.
Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, находясь с визитом в Киеве, заявил, что США должны быть более гибкими в своих разрешениях по использованию оружия, предоставленного Украине и снять все ограничения.
Добавим, недавно стало известно, что Украина только один раз применяла дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российским объектам. В Генштабе официально заявили, что ВСУ атаковали Керченскую паромную переправу в Крыму.
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