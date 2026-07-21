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Операция "Кондуктор": украинские воины поразили 13 железнодорожных мостов россиян

17:33 21.07.2026 Вт
1 мин
Украина уничтожает вражескую логистику в течение нескольких недель
aimg Валерий Ульяненко
Операция "Кондуктор": украинские воины поразили 13 железнодорожных мостов россиян Фото: украинские воины уничтожили 13 железнодорожных мостов окупантов (Getty Images)
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Силы специальных операций сообщили о новой операции "Кондуктор", в рамках которой были уничтожены 13 железнодорожных мостов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ССО.

В частности, сообщается, что в течение нескольких недель военные уничтожают "логистические артерии" врага - 13 железнодорожных мостов.

"Несколько недель длится комплексная операция "Кондуктор", - рассказали военные.

Детали операции и видео обещают обнародовать на этой неделе.

Операция &quot;Кондуктор&quot;: украинские воины поразили 13 железнодорожных мостов россиянФото: ССО уничтожают железнодорожные мосты окупантов (threads.com/@sof_ua)

Напомним, благодаря успешным операциям СБС во взаимодействии с другими украинскими спецслужбами работу Керченской паромной переправы удалось почти полностью остановить. Из пяти паромов, которые оккупанты использовали для обеспечения военной логистики, большинство уничтожено или повреждено.

Выведение из строя Керченской переправы является элементом масштабной и продолжительной спецоперации, целью которой является максимальная изоляция временно оккупированного Крыма.

Кроме того, в ночь на 19 июля украинские беспилотники совершили массированную атаку, во время которой поразили 13 электроподстанций на оккупированном полуострове, а также четыре судна российского "теневого флота" в акватории Черного моря.

Эта операция значительно ослабила логистические способности и систему энергообеспечения русских оккупационных сил.

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