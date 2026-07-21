Операція "Кондуктор": українські воїни уразили 13 залізничних мостів росіян

Сили спеціальних операцій повідомили про нову операцію "Кондуктор", в межах якою було знищено 13 залізничних мостів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби ССО.

Зокрема, повідомляється, що протягом кількох тижнів військові нищать "логістичні артерії" ворога - 13 залізничних мостів.

"Кілька тижнів триває комплексна операція "Кондуктор", - розповіли військові.

Деталі операції і відео обіцяють оприлюднити цього тижня.

Фото: ССО нищать залізничні мости окупантів (threads.com/@sof_ua)

Нагадаємо, завдяки успішним операціям СБС у взаємодії з іншими українськими спецслужбами роботу Керченської паромної переправи вдалося майже повністю зупинити. Із п'яти паромів, які окупанти використовували для забезпечення військової логістики, більшість знищено або пошкоджено.

Виведення з ладу Керченської переправи є елементом масштабної та довготривалої спецоперації, метою якої є максимальна ізоляція тимчасово окупованого Криму.