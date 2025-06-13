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Операция Израиля против Ирана запланирована на 14 дней, - WSJ

Фото: операция Израиля против Ирана запланирована на 14 дней (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Операция Израиля против ядерной программы, военного руководства и ракетного арсенала Ирана еще не завершена. Она запланирована на 14 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам израильского чиновника, такая продолжительность операции соответствует ожиданиям аналитиков, ведь одна волна ударов не сможет нанести достаточный ущерб ядерной программе и способности Ирана наносить ответные удары.

Отмечается, что схема израильской операции похожа на ту, что проводилась ливанской "Хезболлы" - обезглавливание руководства, деградация арсенала, позже подталкивание к переговорам. Текущий конфликт может аналогичным образом завершиться соглашением путем переговоров.

 

Атака Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня авиация Израиля в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по военным и ядерным объектам Ирана. В частности был поражен крупнейший объект обогащения урана в районе Натанза.

Как сообщают СМИ, Израиль готовился к операции против Ирана в течение восьми месяцев.

ЦАХАЛ заявил, что собрал и проанализировал большое количество разведывательных материалов, свидетельствующих о наличии у Ирана конкретного плана по уничтожению Израиля.

Во время авиаударов Израиля в Иране погибли по меньшей мере 20 иранских высокопоставленных командиров. Также было атаковано более 100 целей на территории Ирана.

Кроме того, израильская армия объявила о завершении масштабной операции по авиаударам по ракетной инфраструктуре Ирана. За последние часы были уничтожены десятки военных объектов.

Подробнее о ночной атаке Израиля по Ирану - в материале РБК-Украина.

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