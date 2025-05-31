Операция ГУР во Владивостоке и условия Украины для переговоров с РФ: новости за 30 мая

Операция ГУР во Владивостоке

Утром 30 мая в российском Владивостоке вблизи бухты "Десантная" произошло два мощных взрыва. Это стало следствием успешной операции Главного управления разведки.

Как сообщили источники, произошло по меньшей мере два взрыва в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты (в/ч 30926) - один в районе КПП, второй - в месте пребывания личного состава и командования воинской части.

В результате операции поражена живая сила, военная техника и спецсредства.

"Не купимся на кота в мешке": У Зеленского выдвинули условия РФ для переговоров

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, Украина готова к новым переговорам с Россией, но только при условии четких и взвешенных предложений.

Ермак подчеркнул, что Украина больше всего стремится к миру, но не любой ценой.

"Компромисс не равен капитуляции. Москва предлагает новый раунд переговоров. И мы готовы к диалогу. Однако мы требуем ясности. Четких, а главное - взвешенных предложений. Мы не купимся на кота в мешке, называемого меморандумом. У нас уже был один. Достаточно. Дипломатия должна базироваться на конкретике, а не на пустых обещаниях", - отметил он.

Не только Трамп и Путин. Зеленский хочет видеть за столом переговоров еще одного лидера

Как отметил президент Владимир Зеленский, Украина поддерживает возможность четырехсторонней встречи по мирному соглашению с участием лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов.

"У меня был хороший и очень содержательный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил его лично и всю Турцию за принципиальную позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета нашего государства", - сообщил президент.

Он отметил, что они с Эрдоганом обсудили первую встречу Украины и России в Стамбуле.

В то же время президент отметил, что они с турецким лидером обсудили возможную следующую встречу в Стамбуле и то, при каких условиях Украина готова принять в ней участие.

"Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой. Также обсуждали возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов", - сообщил Зеленский.

Небензя на Совбезе ООН пугал усилением войны: Украина требует реакций

Посол России в ООН Василий Небензя заявил о готовности Москвы продолжать и усиливать военные действия в Украине столько, сколько им будет нужно.

Во время заседания Совбеза ООН он подчеркнул, что целей "СВО" можно достичь как военным, так и мирным путем.

"Наши вооруженные силы способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется", - заявил Небензя.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что когда весь мир настаивает на том, что пора немедленно прекратить убийства и начать содержательную дипломатию, Россия использует самые высокие дипломатические площадки, чтобы извергать такую воинственную риторику.

"Это пощечина России всем, кто выступает за мир. Не только Украине, но и Соединенным Штатам, европейским странам, Китаю, Бразилии и другим", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что Украина требует реакций на дерзкие заявления России, которые ставят под угрозу мирный процесс.

"Настаиваем, что давление на Москву должно быть усилено уже сейчас. Они не понимают нормального отношения или дипломатического языка; время говорить с ними на языке санкций и усиления поддержки Украины", - добавил он.

Выпускникам медицинских вузов заплатят 200 тысяч гривен: Шмыгаль назвал условие

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине существует дефицит медиков в определенных местах. Поэтому правительство решило стимулировать деньгами выпускников вузов.

Так, Кабмин одобряет постановление о введении единовременной выплаты в 200 тыс. грн для выпускников медицинских вузов, которые устраиваются на работу в медучреждения сельской местности или на территории активных боевых действий.

У Трампа снова угрожают выйти из переговоров по войне в Украине

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявлял, что Соединенные Штаты могут выйти из переговорного процесса по урегулированию полномасштабной войны в Украине, если глава Белого дома Дональд Трамп посчитает, что его "используют".

"Я думаю, когда вы говорите об уходе, если он считает, что его используют и что нет надежды на прогресс в будущем. Он, по сути, говорит: "Мы с этим покончили. Европа, это твое дело. Теперь твоя очередь", - заявил Келлог комментируя угрозы Трампа выйти из переговорного процесса.