Взрывы во Владивостоке являются спецоперацией ГУР. Источники рассказали детали

Утром 30 мая в российском Владивостоке вблизи бухты "Десантная" состоялось два мощных взрыва. Это стало следствием успешной операции Главного управления разведки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Так, произошло по меньшей мере два взрыва в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты (в/ч 30926) - один в районе КПП, второй - в месте пребывания личного состава и командования воинской части.

"Поражена живая сила, военная техника, спецсредства", - сообщили источники.

Что происходит во Владивостоке после взрывов

Местные жители свидетельствуют, что на место происшествия прибыло не менее 10 карет скорой помощи и эвакуационных вертолет. С территории воинской части военными "УРАЛами" вывозят поврежденную технику.

Зато власти региона ожидаемо сообщили, что причиной инцидента был взрыв двух газовых баллонов в результате которого никто не пострадал.

Во Владивостоке объявлен "режим контртеррористической операции". Территория вокруг воинской части заблокирована. Перекрыта дорога между бухтой Шамора и поселком Щитовая.

Что известно о 155-й бригаде РФ и бухте "Десантная"

155 бригада морской пехоты РФ активно участвует в боевых действиях против Украины. В частности, задокументировано ее участие в боях в Мариуполе, Угледаре, в Курской области.

Отметим, что как пишет "Радио Свобода", в бухте "Десантная" может находиться полигон морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвует в войне против Украины. В конце 2010-х годов местные источники сообщали о проведении там учений. Сейчас эта территория принадлежит российским военным.