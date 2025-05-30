Взрывы во Владивостоке являются спецоперацией ГУР. Источники рассказали детали
Утром 30 мая в российском Владивостоке вблизи бухты "Десантная" состоялось два мощных взрыва. Это стало следствием успешной операции Главного управления разведки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Так, произошло по меньшей мере два взрыва в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты (в/ч 30926) - один в районе КПП, второй - в месте пребывания личного состава и командования воинской части.
"Поражена живая сила, военная техника, спецсредства", - сообщили источники.
Что происходит во Владивостоке после взрывов
Местные жители свидетельствуют, что на место происшествия прибыло не менее 10 карет скорой помощи и эвакуационных вертолет. С территории воинской части военными "УРАЛами" вывозят поврежденную технику.
Зато власти региона ожидаемо сообщили, что причиной инцидента был взрыв двух газовых баллонов в результате которого никто не пострадал.
Во Владивостоке объявлен "режим контртеррористической операции". Территория вокруг воинской части заблокирована. Перекрыта дорога между бухтой Шамора и поселком Щитовая.
Что известно о 155-й бригаде РФ и бухте "Десантная"
155 бригада морской пехоты РФ активно участвует в боевых действиях против Украины. В частности, задокументировано ее участие в боях в Мариуполе, Угледаре, в Курской области.
Отметим, что как пишет "Радио Свобода", в бухте "Десантная" может находиться полигон морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвует в войне против Украины. В конце 2010-х годов местные источники сообщали о проведении там учений. Сейчас эта территория принадлежит российским военным.
Спецоперации ГУР
Украинские разведчики постоянно проводят спецоперации на территории России. Например, во временно оккупированной части Запорожской области 24 мая украинские силы провели успешную операцию против военного эшелона армии РФ.
Кроме того, среди российских оккупантов произошла серия взрывов очков для FPV-дронов во время их использования. За операцией стоят специалисты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
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