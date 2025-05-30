Выпускникам медицинских вузов заплатят 200 тысяч гривен: Шмыгаль назвал условие
В Украине существует дефицит медиков в определенных местах. Правительство решило стимулировать деньгами выпускников вузов.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.
"Наряду с безопасностью и обороной инвестиции в человеческий капитал - это сквозная политика правительства и государства", - сказал он.
По его словам, Кабмин принимает постановление о введении единовременной выплате в 200 тыс. грн для выпускников медицинских вузов, которые устраиваются на работу в медучреждения сельской местности или на территории активных боевых действий.
"Это действенная поддержка молодых специалистов и средство преодоления кадрового дефицита медиков на местах", - добавил Шмыгаль.
Зарплаты медиков
Напомним, по данным Госстата, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен.
По данным статистического ведомства, самая высокая заработная плата в сфере "Информация и телекоммуникации", где она выросла на 38,2% до 52 457 гривен.
На втором месте - "Финансовая и страховая деятельность". Финансисты в среднем получают 41 384 гривен. Рост на 20,3%.
Зарплаты в сфере "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" - одни из самых низких - 16 850 гривен. За год они выросли на 14,7%.
По данным Минэкономики, основными стимулирующими факторами влияния на уровень оплаты труда были: рост экономической активности, значительное количество людей трудоспособного населения за рубежом (мигрантов) и в рядах ВСУ что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда и дефицит кадров.
По данным Госстата, в 2024 году из медицинских вузов было выпущено 14,3 тысяч человек.