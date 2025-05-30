Выпускникам медицинских вузов заплатят 200 тысяч гривен: Шмыгаль назвал условие

В Украине существует дефицит медиков в определенных местах. Правительство решило стимулировать деньгами выпускников вузов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

"Наряду с безопасностью и обороной инвестиции в человеческий капитал - это сквозная политика правительства и государства", - сказал он. По его словам, Кабмин принимает постановление о введении единовременной выплате в 200 тыс. грн для выпускников медицинских вузов, которые устраиваются на работу в медучреждения сельской местности или на территории активных боевых действий. "Это действенная поддержка молодых специалистов и средство преодоления кадрового дефицита медиков на местах", - добавил Шмыгаль.