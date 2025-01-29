Один из топ-чиновников Киевской городской государственной администрации (КГГА) уличен на фейковой инвалидности. Ему грозит пять лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Как сообщают источники РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о первом заместителе директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА Александре Яструбенко.

Детали дела

Чиновник подозревается в безосновательном оформлении себе 2 группы инвалидности, что позволило ему получить "бронь" от призыва, а также социальные выплаты.

В период с 2023 по 2024-й он незаконно получил 170 тысяч гривен в виде компенсации за "частичную потерю дееспособности".

Фото: в КГГА разоблачили топ-чиновника на фейковой инвалидности (t.me/SBUkr)

"Как установило расследование, для оформления фиктивной инвалидности чиновник собственноручно подделал данные медицинских исследований, в частности "ухудшил" показатели эхокардиографии, которые якобы указывали на тяжелое заболевание сердечно-сосудистой системы", - пишет СБУ.

После этого подозреваемый передал подделку в городскую больницу Киева, что стало основанием для направления заключения в медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК).

Что грозит

Чиновнику КГГА сообщили о подозрении по ч. 1,3,4 ст. 358 - подделка, использование и сбыт документов, печатей, штампов и бланков.

Ему грозит пять лет тюрьмы.

В частности проверяется информация о возможной причастности к "схеме" других должностных лиц.