В Киеве проводят операцию по разоблачению земельной коррупции в горсовете
Правоохранители НАБУ и САП проводят в Киеве операцию "Чистый город". Она нацелена на разоблачение земельной коррупции в Киевском городском совете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и САП.
"НАБУ и САП проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете", - говорится в сообщении.
Фото: в Киеве проводят операцию по разоблачению земельной коррупции в горсовете (t.me/nab_ukraine)
Как отметили антикоррупционные органы, продолжаются первоочередные следственные действия. Правоохранители обещают проинформировать о деталях позже.
Напомним, в январе 2025 года СБУ сообщила, что объявила подозрение чиновнику КГГА за получение фейковой инвалидности. По данным источников РБК-Украина, речь идет о первом заместителе директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА Александре Яструбенко.
Также в прошлом месяце полиция вручила подозрение ряду должностных лиц КГГА. Их подозревают в организации схемы по присвоению бюджетных денег на ремонте лицея и школьных укрытий.
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