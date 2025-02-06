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В Киеве проводят операцию по разоблачению земельной коррупции в горсовете

Киев, Четверг 06 февраля 2025 12:09
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В Киеве проводят операцию по разоблачению земельной коррупции в горсовете Фото: в Киеве правоохранители проводят операцию "Чистый город" (t.me/nab_ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители НАБУ и САП проводят в Киеве операцию "Чистый город". Она нацелена на разоблачение земельной коррупции в Киевском городском совете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и САП.

"НАБУ и САП проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете", - говорится в сообщении.

В Киеве проводят операцию по разоблачению земельной коррупции в горсовете
Фото: в Киеве проводят операцию по разоблачению земельной коррупции в горсовете (t.me/nab_ukraine)

Как отметили антикоррупционные органы, продолжаются первоочередные следственные действия. Правоохранители обещают проинформировать о деталях позже.

Напомним, в январе 2025 года СБУ сообщила, что объявила подозрение чиновнику КГГА за получение фейковой инвалидности. По данным источников РБК-Украина, речь идет о первом заместителе директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА Александре Яструбенко.

Также в прошлом месяце полиция вручила подозрение ряду должностных лиц КГГА. Их подозревают в организации схемы по присвоению бюджетных денег на ремонте лицея и школьных укрытий.

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Киев Киевский городской совет НАБУ САП Коррупция
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