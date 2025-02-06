Правоохранители НАБУ и САП проводят в Киеве операцию "Чистый город". Она нацелена на разоблачение земельной коррупции в Киевском городском совете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и САП .

"НАБУ и САП проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете", - говорится в сообщении. Фото: в Киеве проводят операцию по разоблачению земельной коррупции в горсовете (t.me/nab_ukraine) Как отметили антикоррупционные органы, продолжаются первоочередные следственные действия. Правоохранители обещают проинформировать о деталях позже.

Напомним, в январе 2025 года СБУ сообщила, что объявила подозрение чиновнику КГГА за получение фейковой инвалидности. По данным источников РБК-Украина, речь идет о первом заместителе директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА Александре Яструбенко.

Также в прошлом месяце полиция вручила подозрение ряду должностных лиц КГГА. Их подозревают в организации схемы по присвоению бюджетных денег на ремонте лицея и школьных укрытий.

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