Присвоили миллионы на ремонте лицея и школьных укрытий. Разоблачены чиновники КГГА
Правоохранители разоблачили банду, которую возглавляли чиновники Киевской городской государственной администрации (КГГА). Злоумышленники присвоили 2,2 млн гривен на ремонте лицея и школьных укрытий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.
Согласно данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о:
- заместителе директора Департамента образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) - начальнике управления капитальных расходов Пасько И.М.;
- начальнике отдела планирования капитальных расходов Департамента образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) Шевчука А.В.;
Среди других подозреваемых - глава строительной компании и его подчиненные.
Подробности дела
В 2023-м руководство детского спортивного лицея-интерната заключило договор с подконтрольной строительной компанией по ремонту учебного заведения. В частности компания выполняла ремонт укрытий еще в двух столичных школах.
Чтобы провернуть сделку компания закупала необходимые для выполнения ремонтных работ материалы и оборудование по завышенным ценам через одного из работников фирмы-подрядчика.
Фото: разоблачены чиновники КГГА, которые присвоили миллионы на ремонте лицея и школьных укрытий (t.me/UA_National_Police)
Во время запланированных работ, фигуранты вносили в отчетности ложные данные об использованных строительных материалов, объемов работ и их качества, в результате чего завладели более чем 2,2 млн гривен бюджетных средств.
Полученные средства один из участников сделки передал организатору схемы - чиновнику КГГА, чтобы последний распределил их между всем членами преступной группы.
22 января правоохранители провели 8 обысков по местам жительства подозреваемых, а также причастных лиц, во время которых были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, документация и "черновые" записи.
В целом подозрение объявлено шести участникам схемы. Сейчас решается вопрос о принятии подозреваемым меры пресечения.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Государственное бюро расследований (ГБР) недавно разоблачило схему хищения бюджетных средств во Львовской области. В частности в причастности к сделке подозревают сына народного депутата.
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