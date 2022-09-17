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Операції продумані на всій території України, - Зеленський

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Субота 17 вересня 2022 21:09
Операції продумані на всій території України, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна має продумані військові операції на всій території країни. При цьому Збройні сили не повинні втрачати ініціативу,.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для Reuters.

"У нас продумані операції на всій території нашої держави. Що за чим ми будемо робити я не готовий говорити, але ми налаштовані абсолютно серйозно, ми розуміємо, що будемо робити", - сказав він.

Проте президент не назвав часові пріорітети української армії. Зеленський також зазначив, що Україні не можна втрачати ініціативу, яку вона перехопила.

"Тому ми повинні йти вперед, деокуоповуючи крок за кроком нашу і тільки нашу територію", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові звільнили 421 населений пункт у Харківській області.

Так, нещодавно було повністю деокуповано Куп'янськ.

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Володимир Зеленський
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