На фронте 200 боев за сутки: в Генштабе назвали самые горячие направления

С начала суток между украинскими войсками и российскими оккупационными силами произошло 200 боев. Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, российские войска нанесли один ракетный и 82 авиационных удара, использовав одну ракету и 177 управляемых авиабомб.

Также оккупанты совершили более 5 тысяч обстрелов, в том числе 168 - из реактивных систем залпового огня, и применили более 6 тысяч дронов-камикадзе.

Под ударом оказались населенные пункты Железнодорожное и Степногорск в Запорожье, Зеленодольск на Днепропетровщине и Садовое на Херсонщине.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники врага, станцию РЭБ, радиолокационную станцию, три склада и еще одну важную цель противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак россиян. Противник нанес семь авиационных ударов, всего сбросил 10 управляемых авиационных бомб и совершил 198 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 29 боестолкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Амбарного, Каменки, Бологовки, Западного, Красного Первого, Долгенького и в сторону Колодязного, Двуречанского и Кутьковки.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Купянска и в сторону Петропавловки, Новоплатоновки, Песчаного, Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Среднее, Шандриголовое, Новоселовка, Дерилово, Карповка, Торское.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Григорьевки, Выемки и Серебрянки. Всего за прошедшие сутки произошло 11 боестолкновений.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Сухецкое, Миролюбовка, Новое Шахово, Ивановка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономичное, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Ореховое, Дачное, Филиал и в направлении Новопавловки и Балагана.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 32 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Запорожье, Александроград, Январское, Новоселовка, Новогеоргиевка, Сосновка, Вороное, Калиновское, Новогригорьевка, Воскресенка, Алексеевка, Степное, Поддубное, Березовое, Новоивановка.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений вблизи Полтавки и Малиновки.

На Ореховском направлении произошло восемь боевых столкновений - противник пытался продвинуться вблизи Плавней, Степного и в направлении Степногорска и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.