Транзит російського газу впав майже на 40%: скільки Оператор ГТС прокачав у 2020 році

Фото: ГТС (прес-служба Нафтогазу)

Транзит російського газу до Європи українською газотранспортною системою у 2020 році склав 55,8 млрд куб. м. Це на 37,7% менше, ніж у 2019 році (89,6 млрд куб. м).

Про це повідомляє прес-служба Оператора ГТС України.

За даними компанії, у західному напрямку було протранзитовано 51,9 млрд куб. м газу (-32%). Зокрема, у Польщу - 3,8 млрд куб. м, Словаччину - 38,5 млрд куб. м, Угорщину - 9,6 млрд куб. м. У південному напрямку транзит склав 3,9 млрд куб. м (-70%). Із них 0,9 млрд куб. м - у Румунію та 3,0 млрд куб. м - у Молдову.

Як нагадали в прес-службі, транзитна угода з "Газпромом" передбачає бронювання потужностей в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / добу) у 2020 році та по 40 млрд кубометрів у 2021-2024 роках. Минулого року транзит склав на 14% менше (або на 9,2 млрд куб. м), ніж передбачено угодою. "При цьому "Газпром" вже повністю розрахувався за весь обсяг замовлених потужностей згідно контракту, в якому передбачена умова "качай або плати", - йдеться в повідомленні.

Середньодобовий обсяг транзиту з початку року склав 153 млн куб. м на добу, а у грудні зріс до 183 млн куб. м на добу за рахунок дозамовлених через аукціонні платформи потужностей на транспортування газу до країн Європи, зазначили в компанії.

Крім того, транспортування газу з Європи в Україну на замовлення клієнтів ОГТСУ склало 15,9 млрд куб. м, що на 12% більше ніж у 2019 році та на 27% більше за середні показники відповідних періодів у 2016-18 роках

Нагадаємо, у 2019 році обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови становили 89,6 млрд куб. м, що більше на 3%, або на 2,8 млрд куб. м у порівнянні з аналогічним показником за попередній рік.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" та російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт щодо транзиту газу терміном на 5 років. Згідно з протоколом, підписаним на політичному рівні 20 грудня у Мінську, НАК "Нафтогаз України" виступає організатором транспортування газу по території України. Власне транзитом газу з 1 січня 2020 року займається нова компанія "Оператор ГТС України".