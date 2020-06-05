Україна та Польща спростили умови поставок газу на кордоні

Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Компаніям буде простіше замовляти поставки газу у різних напрямках

Компанія "Оператор ГТС України" та оператор ГТС Польщі компанія GAZ-SYSTEM уклали нову угоду про взаємодію. Вона передбачає створення віртуальної точки з’єднання на кордоні.

Про це повідомляє прес-служба "Оператора ГТС України".

Як зазначається в повідомленні, угода набирає чинності з 1 липня 2020 року. Вона передбачає об’єднання двох існуючих точок міждержавного з’єднання - "Дроздовичі" та "Германовичі" - в єдину віртуальну точку з’єднання двох систем "ВТЗ-Україна-Польща".

Таке об’єднання є однією з вимог, передбачених мережевим кодексом ЄС з розподілу потужності. Для України та Польщі воно стало можливим лише у 2020 році, оскільки єдині бізнес-правила почали застосовуватись у зазначених точках лише з початку цього року, зазначили в прес-службі.

"Відтепер користувачам мережі не потрібно обирати, через яку точку з’єднання слід здійснювати транспортування газу, а лише вказати напрямок транспортування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Оператор ГТС України (ОГТСУ) і оператор ГТС Угорщини (FGSZ) уклали угоду, яка передбачає об’єднання двох існуючих точок міждержавного з’єднання - "Берегово DN1400" та "Берегдароц DN800" - в єдину віртуальну точку з’єднання двох систем "Берег" з 1 травня 2020 року.

Відзначимо, що генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що після запуску об'єднаної точки і віртуального реверсу з Угорщини з 1 травня, цей напрямок стало основним маршрутом постачання з часткою практично в 50% від загального обсягу імпорту.

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Автор: Олександр Білоус