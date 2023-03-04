Костин рассказал, как продвигается создание Спецтрибунала для Путина и его приспешников

Работа над созданием специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и привлечению военного и политического руководства России продолжается. В настоящее время более 20 стран мира помогают украинцам создать этот механизм.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"В первую очередь хочу сказать, что создание Трибунала для наказания высшего военно-политического руководства за преступление агрессии - это один из ключевых моментов системы полной ответственности агрессора за все выявленные преступления, совершенные против украинского государства", - отметил Костин.

Он напомнил, что среди вариантов создания Спецтрибунала действительно рассматриваются три, и два из этих вариантов предлагаются именно Украиной.

"Из них оптимальным, с нашей точки зрения, является создание Спецтрибунала по преступлению агрессии на основании многостороннего международного договора по примеру Нюрнбергского трибунала. Это была наша идея, она остается первым вариантом, абсолютно устраивающим Украину и украинцев", - акцентировал Костин.

При этом второй вариант предусматривает создание спецтрибунала на основе соглашения с ООН с принятием соответствующей резолюции Генассамблеи организации.

"Также некоторые из наших партнеров предлагают нам так называемую гибридную модель трибунала на основе применения украинского права с некоторыми международными элементами", - рассказал Костин.

Но, как пояснил генпрокурор, здесь есть определенная проблема, которая касается того, что по украинскому праву высшее политическое руководство страны-агрессора имеет персональный иммунитет - это президент, премьер-министр и министр иностранных дел.

"Поэтому мы продолжаем диалог с нашими партнерами по поводу того, чтобы была выбрана именно та модель, которая обеспечит на международном уровне привлечение к ответственности и наказание именно высшего руководства страны-агрессора", - сказал Костин.

При этом он подчеркнул, что процесс создания этого трибунала не может быть простым и быстрым.

"Но уже проделана работа и мы имеем поддержку - более 20 государств, которые включились в работу по обсуждению юридического механизма создания этого трибунала", - подытожил Костин.