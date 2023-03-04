Костин рассказал, как продвигается создание Спецтрибунала для Путина и его приспешников
Работа над созданием специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и привлечению военного и политического руководства России продолжается. В настоящее время более 20 стран мира помогают украинцам создать этот механизм.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
"В первую очередь хочу сказать, что создание Трибунала для наказания высшего военно-политического руководства за преступление агрессии - это один из ключевых моментов системы полной ответственности агрессора за все выявленные преступления, совершенные против украинского государства", - отметил Костин.
Он напомнил, что среди вариантов создания Спецтрибунала действительно рассматриваются три, и два из этих вариантов предлагаются именно Украиной.
"Из них оптимальным, с нашей точки зрения, является создание Спецтрибунала по преступлению агрессии на основании многостороннего международного договора по примеру Нюрнбергского трибунала. Это была наша идея, она остается первым вариантом, абсолютно устраивающим Украину и украинцев", - акцентировал Костин.
При этом второй вариант предусматривает создание спецтрибунала на основе соглашения с ООН с принятием соответствующей резолюции Генассамблеи организации.
"Также некоторые из наших партнеров предлагают нам так называемую гибридную модель трибунала на основе применения украинского права с некоторыми международными элементами", - рассказал Костин.
Но, как пояснил генпрокурор, здесь есть определенная проблема, которая касается того, что по украинскому праву высшее политическое руководство страны-агрессора имеет персональный иммунитет - это президент, премьер-министр и министр иностранных дел.
"Поэтому мы продолжаем диалог с нашими партнерами по поводу того, чтобы была выбрана именно та модель, которая обеспечит на международном уровне привлечение к ответственности и наказание именно высшего руководства страны-агрессора", - сказал Костин.
При этом он подчеркнул, что процесс создания этого трибунала не может быть простым и быстрым.
"Но уже проделана работа и мы имеем поддержку - более 20 государств, которые включились в работу по обсуждению юридического механизма создания этого трибунала", - подытожил Костин.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский призвал Генассамблею ООН принять проект украинской резолюции о создании спецтрибунала по агрессии против Украины.
Как заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, международный спецтрибунал для РФ может начать свою работу летом 2023 года.
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