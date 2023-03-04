Первый шаг к трибуналу. В ЕС поддержали создание Центра расследования преступлений России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

"Европейский Союз поддерживает роль Международного уголовного суда. Мы также считаем, что необходим специальный трибунал для судебного преследования преступления агрессии России", - заявила фон дер Ляен.

Она также сообщила , что соглашение о создании Международного центра по преследованию преступлений агрессии в Гааге подпишут во Львове на конференции United for Justice.