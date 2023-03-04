Первый шаг к трибуналу. В ЕС поддержали создание Центра расследования преступлений России
Европейский Союз поддержал создание в Гааге Центра расследования преступлений российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.
"Европейский Союз поддерживает роль Международного уголовного суда. Мы также считаем, что необходим специальный трибунал для судебного преследования преступления агрессии России", - заявила фон дер Ляен.
Она также сообщила, что соглашение о создании Международного центра по преследованию преступлений агрессии в Гааге подпишут во Львове на конференции United for Justice.
"Россия должна ответить за эти ужасающие преступления. Путин должен быть привлечен к ответственности. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы привлечь виновных к ответственности", - подчеркнула президент ЕК.
Напомним, ЕС в Гааге создаст центр расследований преступлений России в Украине.
Сегодня, 4 февраля, генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по последней информации, которую он получил – Центр должен заработать в июле этого года.
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