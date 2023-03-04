ua ru
Сб, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Первый шаг к трибуналу. В ЕС поддержали создание Центра расследования преступлений России

Новина українською →
Брюссель, Суббота 04 марта 2023 16:04
Первый шаг к трибуналу. В ЕС поддержали создание Центра расследования преступлений России Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Европейский Союз поддержал создание в Гааге Центра расследования преступлений российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

"Европейский Союз поддерживает роль Международного уголовного суда. Мы также считаем, что необходим специальный трибунал для судебного преследования преступления агрессии России", - заявила фон дер Ляен.

Она также сообщила, что соглашение о создании Международного центра по преследованию преступлений агрессии в Гааге подпишут во Львове на конференции United for Justice.

"Россия должна ответить за эти ужасающие преступления. Путин должен быть привлечен к ответственности. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы привлечь виновных к ответственности", - подчеркнула президент ЕК.

Напомним, ЕС в Гааге создаст центр расследований преступлений России в Украине.

Сегодня, 4 февраля, генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по последней информации, которую он получил – Центр должен заработать в июле этого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Гаага Евросоюз Война России против Украины Урсула фон дер Ляйен
NEWS
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным