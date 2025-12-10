ua en ru
Оперативная ситуация на фронте: Генштаб сообщил о более 160 боев

Украина, Среда 10 декабря 2025 00:20
Оперативная ситуация на фронте: Генштаб сообщил о более 160 боев Фото: ВСУ (facebook.com GeneralStaff.ua)
Автор: Никончук Анастасия

Ситуация на различных участках фронта в течение суток 9 декабря оставалась крайне напряженной: российские войска активно применяли авиацию, дроны-камикадзе и артиллерию, пытаясь продвинуться на ряде направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Оперативная обстановка на 22:00

С начала суток зафиксировано 164 боевых столкновения. Украинские подразделения удерживают позиции и наносят противнику значительные потери.

По данным командования, россияне провели 40 авиаударов и сбросили 109 управляемых бомб, применили 3313 дронов-камикадзе и осуществили 2994 обстрела по позициям украинских сил и населенным пунктам.

Северные и восточные рубежи

На Северо-Слободжанском и Курском направлениях произошло одно столкновение, враг сбросил одну авиабомбу и совершил более ста обстрелов.

На Южно-Слободжанском противник дважды атаковал в районах Прилепки и Избицкого.

На Купянском направлении отмечены две попытки продвижения в сторону Петропавловки и Богуславки.

Лиманско-Славянский сектор

На Лиманском направлении отражено 13 штурмов вблизи Грековки, Нового Мира, Мирного, а также в районах Ставков и Дробышево.

На Славянском направлении зафиксировано 11 атак вблизи Ямполя, Серебрянки, Северска, Переездного и Федоровки.

Донецкое направление

В районе Краматорска отбиты две атаки возле Временного Яра и Бондарного.

На Константиновском направлении произошло 18 столкновений, часть боев продолжается.

На Покровском враг атаковал 42 раза. По предварительным данным, уничтожены 122 оккупанта, в том числе 87 безвозвратно, а также техника — автомобили, мотоциклы, БПЛА, инженерные средства и укрытия.

Южные участки

В Александровском секторе отбито 13 атак в районах Зеленого Гая, Ялты, Вороного, Вишневого, Рыбного, Егоровки, Привольного и в направлении Даниловки.

На Гуляйпольском зафиксировано 13 боев, часть продолжается. На Ореховском направлении активных столкновений не отмечено.

В Приднепровском враг безуспешно пытался продвинуться в районе Антоновского моста.

Напоминаем, что украинские подразделения оставили позиции в 5–7 километрах от Покровска в Донецкой области. Александр Сырский сообщил, что несколько дней назад дал распоряжение об организованном выводе военнослужащих с этих участков, которые до того момента удерживались.

Отметим, что украинские производители вооружения выступают за возобновление экспорта, но одновременно подчеркивают, что схема работы через зарубежные представительства может фактически вернуть практику прежних спецэкспортеров, что создаст риск затягивания процедур, дублирования функций и появления коррупционных факторов.

