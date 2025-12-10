Оперативна ситуація на фронті: Генштаб повідомив про понад 160 боїв
Ситуація на різних ділянках фронту протягом доби 9 грудня залишалася вкрай напруженою: російські війська активно застосовували авіацію, дрони-камікадзе та артилерію, намагаючись просунутися на низці напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Оперативна обстановка на 22:00
Від початку доби зафіксовано 164 бойових зіткнення. Українські підрозділи утримують позиції та завдають противнику значних втрат.
За даними командування, росіяни здійснили 40 авіаударів і скинули 109 керованих бомб, застосували 3313 дронів-камікадзе та здійснили 2994 обстріли по позиціях українських сил і населених пунктах.
Північні та східні рубежі
На Північно-Слободжанському та Курському напрямках відбулося одне зіткнення, ворог скинув одну авіабомбу та здійснив понад сто обстрілів.
На Південно-Слободжанському противник двічі атакував у районах Приліпки та Ізбицького.
На Куп'янському напрямку зафіксовано дві спроби просування в бік Петропавлівки та Богуславки.
Лимансько-Слов'янський сектор
На Лиманському напрямку відбито 13 штурмів поблизу Греківки, Нового Миру, Мирного, а також у районах Ставків і Дробишевого.
На Слов'янському напрямку зафіксовано 11 атак поблизу Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Переїзного та Федорівки.
Донецький напрямок
У районі Краматорська відбито дві атаки біля Тимчасового Яру та Бондарного.
На Костянтинівському напрямку відбулося 18 сутичок, частина боїв триває.
На Покровському ворог атакував 42 рази. За попередніми даними, знищено 122 окупантів, зокрема 87 безповоротно, а також техніку - автомобілі, мотоцикли, БПЛА, інженерні засоби та укриття.
Південні ділянки
В Олександрівському секторі відбито 13 атак у районах Зеленого Гаю, Ялти, Вороного, Вишневого, Рибного, Єгорівки, Привольного і в напрямку Данилівки.
На Гуляйпільському зафіксовано 13 боїв, частина триває. На Оріхівському напрямку активних зіткнень не відзначено.
У Придніпровському ворог безуспішно намагався просунутися в районі Антонівського мосту.
Нагадуємо, що українські підрозділи залишили позиції за 5-7 кілометрів від Покровська на Донеччині. Олександр Сирський повідомив, що кілька днів тому дав розпорядження про організоване виведення військовослужбовців із цих ділянок, які до того моменту утримувалися.
