Оперативна ситуація на фронті: Генштаб повідомив про понад 160 боїв

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

В Олександрівському секторі відбито 13 атак у районах Зеленого Гаю, Ялти, Вороного, Вишневого, Рибного, Єгорівки, Привольного і в напрямку Данилівки.

На Покровському ворог атакував 42 рази. За попередніми даними, знищено 122 окупантів, зокрема 87 безповоротно, а також техніку - автомобілі, мотоцикли, БПЛА, інженерні засоби та укриття.

На Лиманському напрямку відбито 13 штурмів поблизу Греківки, Нового Миру, Мирного, а також у районах Ставків і Дробишевого.

На Куп'янському напрямку зафіксовано дві спроби просування в бік Петропавлівки та Богуславки.

За даними командування, росіяни здійснили 40 авіаударів і скинули 109 керованих бомб, застосували 3313 дронів-камікадзе та здійснили 2994 обстріли по позиціях українських сил і населених пунктах.

Нагадуємо, що українські підрозділи залишили позиції за 5-7 кілометрів від Покровська на Донеччині. Олександр Сирський повідомив, що кілька днів тому дав розпорядження про організоване виведення військовослужбовців із цих ділянок, які до того моменту утримувалися.

