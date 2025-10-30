ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Rheinmetall ускорит ремонт БМП Bradley для ВСУ

США, Четверг 30 октября 2025 22:56
UA EN RU
Rheinmetall ускорит ремонт БМП Bradley для ВСУ Фото: всего США передали Украине более 180 единиц БМП Bradley (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Американская "дочка" Rheinmetall получила контракт на 31 млн долларов для реализации проекта по быстрому ремонту БМП Bradley для армий США и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт концерна.

Проект предусматривает обучение специальных ремонтных команд (Rapid DAR Teams), которые будут иметь современные инструменты и гибкую цепь поставок. Благодаря этому техника быстрее будет возвращаться к эксплуатации.

"Приближая передовые ремонтные возможности к месту их необходимости, мы помогаем обеспечить быстрое и безопасное возвращение к службе такого важного оборудования, как БМП Bradley, в то время, когда это крайне необходимо ВСУ", - сказал генеральный директор American Rheinmetall Мэтт Ворник.

Контракт заключен на 18 месяцев - до марта 2027 года - через Национальный центр производственных наук США (NCMS). Тогда же ожидаются поступления первых отремонтированных БМП Bradley.

Отметим, Соединенные Штаты предоставили БМП Bradley Украине в рамках пакетов военной помощи. В целом ВСУ получили и используют в войне с Россией более 180 единиц различных модификаций Bradley (преимущественно M2A2 ODS).

БМП Bradley

БМП M2 Bradley - американская боевая машина пехоты, способная уничтожать как живую силу врага, так и его бронетехнику. Для этого она оснащена 25-мм автоматической пушкой Bushmaster, пулеметом и противотанковыми ракетами TOW.

Машина способна вместить до шести десантников, обеспечивая им надежное прикрытие во время передвижения и боя. Броня Bradley выдерживает попадания из стрелкового оружия, защищает от осколков артиллерии и легких противотанковых средств.

Bradley разработана для динамического боя наряду с танками Abrams и является одной из самых успешных БМП в мире.

Напомним, БМП Bradley сбила российский дрон из пушки Bushmaster. Украинские военные отметили, что это уникальный случай.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины БМП Rheinmetall Война в Украине
Новости
Дело Кудрицкого. Как экс-глава "Укренэрго" оказался в суде и в чем его подозревают
Дело Кудрицкого. Как экс-глава "Укренэрго" оказался в суде и в чем его подозревают
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине