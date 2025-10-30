Rheinmetall ускорит ремонт БМП Bradley для ВСУ

Американская "дочка" Rheinmetall получила контракт на 31 млн долларов для реализации проекта по быстрому ремонту БМП Bradley для армий США и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт концерна.

Проект предусматривает обучение специальных ремонтных команд (Rapid DAR Teams), которые будут иметь современные инструменты и гибкую цепь поставок. Благодаря этому техника быстрее будет возвращаться к эксплуатации.

"Приближая передовые ремонтные возможности к месту их необходимости, мы помогаем обеспечить быстрое и безопасное возвращение к службе такого важного оборудования, как БМП Bradley, в то время, когда это крайне необходимо ВСУ", - сказал генеральный директор American Rheinmetall Мэтт Ворник.

Контракт заключен на 18 месяцев - до марта 2027 года - через Национальный центр производственных наук США (NCMS). Тогда же ожидаются поступления первых отремонтированных БМП Bradley.

Отметим, Соединенные Штаты предоставили БМП Bradley Украине в рамках пакетов военной помощи. В целом ВСУ получили и используют в войне с Россией более 180 единиц различных модификаций Bradley (преимущественно M2A2 ODS).