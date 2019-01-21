В Opendatabot розповіли, скільки українців не залишають заповіт

Ілюстративне фото (fdlx.com)

Кількість судових справ за заповітами щорічно складає близько 65 тисяч

Один з чотирьох українців перед смертю вирішує скласти заповіт, а інші троє помирають без нього. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на платформу Opendatabot.

Так, платформа проаналізувала дані з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, відкритого Міністерством юстиції.

Вказано, що у 2017 році в Україні померли 574 тисячі людей, а кількість підписаних заповітів - 146 856 штук.

"Виходить, що майже кожен 4 українець підписує заповіт", - вказано у повідомленні.

Крім того, вказано, що за даними пошукової системи "Бабуся", кількість судових справ щодо заповітів щороку складає близько 65 тисяч. Так, основним предметом суперечок стає поділ майна (якщо людина не склала заповіт) та оскаржування дієздатності людини на момент складання заповіту (наприклад, якщо людина перебувала в лікарні і приймала ліки).

Нагадаємо, раніше моніторинг даних Opendatabot на основі даних Міністерства внутрішніх справ встановив, що в Україні використовують 1,5 мільйона анульованих паспортів. Зазначалося, що у більшості випадків після анулювання паспорта документ вилучає Державна міграційна служба, однак паспорт також можуть втратити, вкрасти або віддати в ДМС після смерті його власника.

РБК-Україна також писало, що відповідно до даних Opendatabot, станом на серпень 2017 року більше 2,6 мільйонів громадян України володіли бізнесом.