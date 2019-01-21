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В Opendatabot рассказали, сколько украинцев не оставляют завещание

Новости » Общество    21.01.2019 - 20:13
В Opendatabot рассказали, сколько украинцев не оставляют завещание
Иллюстративное фото (fdlx.com)

Количество судебных дел по завещаниям ежегодно составляет около 65 тысяч

Один из четырех украинцев перед смертью решает составить завещание, а остальные трое умирают без него. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу Opendatabot.

Так, платформа проанализировала данные из Единого реестра специальных бланков нотариальных документов, открытого Министерством юстиции.

Указано, что в 2017 году в Украине умерли 574 тысячи человек, а количество подписанных завещаний - 146 856 штук.

"Получается, что почти каждый 4 украинец подписывает завещание", - указано в сообщении.

Кроме того, указано, что по данным поисковой системы "Бабушка", количество судебных дел по завещаниям ежегодно составляет около 65 тысяч. Так, основным предметом споров становится раздел имущества (если человек не составил завещание) и оспаривание дееспособности человека на момент составления завещания (например, если человек находился в больнице и принимал лекарства).

Напомним, ранее мониторинг данных Opendatabot на основе данных Министерства внутренних дел установил, что в Украине используют 1,5 миллиона аннулированных паспортов. Отмечалось, что в большинстве случаев после аннулирования паспорта документ изымает Государственная миграционная служба, однако паспорт также могут потерять, украсть или отдать в ГМС после смерти его владельца.

РБК-Украина также писало, что согласно данным Opendatabot, по состоянию на август 2017 года больше 2,6 млн граждан Украины владели бизнесом.

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