С 23 ноября OpenAI постепенно добавляет GPT-6.2 в обычный чат ChatGPT. Эта версия модели оптимизирована для повседневного общения и создана на базе GPT-6.2 Sol.

Ранее она заменяла GPT-6, а сама GPT-6.2 вместе с моделями Astra и Sol дебютировала 17 ноября в ChatGPT Work, Codex и API .

Обновления уже развертывают по всему миру для пользователей тарифов Plus, Pro, Business и Enterprise.

В корпоративных аккаунтах доступ к модели зависит от решения администратора. Из-за постепенного развертывания GPT-6.2 появляется не у всех пользователей одновременно.

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Как изменились возможности GPT-6.2?

В OpenAI утверждают, что новая модель лучше справляется со сложными запросами, в которых необходимо учитывать сразу несколько условий.

Например, при поиске отеля она может одновременно учитывать стоимость и расположение. Также GPT-6.2 может предложить уведомление о понижении цены, если пользователь ищет акции на определенный товар.

Улучшилось и понимание изображений. Модель точнее анализирует фотографии, в частности распознает текст на этикетках и символы на дорожных знаках.

По внутренним тестам OpenAI, показатель понимания изображений в обычном чате вырос с 47,4 процента у GPT-6 до 71,7 процента у GPT-6.2.

При выполнении особо сложных инструкций новая модель соблюдала все требования в 78,1 процента случаев, тогда как предыдущая версия достигала 62,5 процентов.

Важно: эти результаты обнародовала сама OpenAI, поэтому они не являются независимой оценкой возможностей ИИ-модели.

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Что изменилось в подходах к безопасности и когда обновления получат другие пользователи?

Отдельно OpenAI проверила, как GPT-6.2 реагирует на сложные разговоры с подростками. Тесты охватывали темы эмоциональной зависимости, расстройств пищевого поведения, а также товаров и занятий с возрастными ограничениями.

В таких диалогах модель соблюдала правила безопасности компании в 91-94 процентах случаев. Для сравнения, у GPT-6 этот показатель составил 77-80 процентов. В то же время в 6-9 процентах тестовых ситуаций GPT-6.2 все еще не отвечала установленным требованиям.

Пользователи тарифов Free и Go пока продолжают работать с GPT-6 Luna, добавленной в обычный чат в октябре. Когда GPT-6.2 станет доступным на этих планах, OpenAI еще не сообщила.

Еще одно изменение касается владельцев Plus, пользующихся Codex. В декабре для них будет введен общий лимит использования между обычным чатом ChatGPT и Codex.